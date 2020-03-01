Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Ирландии

ТАСС, 1 марта. Министерство здравоохранения Ирландии сообщило о первом случае заражения коронавирусом нового типа на территории государства. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства в субботу.

"Пациенту мужского пола <...> на данный момент оказывается соответствующая медицинская помощь. Ему был поставлен диагноз в соответствии с установленными процедурами диагностики COVID-19", - отмечается в пресс-релизе.

Ведомство сообщило, что данный случай заражения коронавирусом, вероятно, является последствием недавнего посещения пациентом северной части Италии.

По информации Минздрава Ирландии, на данный момент центр охраны здоровья занимается поиском людей, с которыми контактировал заразившийся, чтобы оказать им необходимую информационную поддержку для предотвращения распространения заболевания. Отмечается, что риск передачи вируса при случайных контактах минимален.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2870 летальных исходов, выздоровели около 42 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79,8 тыс.