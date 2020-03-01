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Распространение коронавируса нового типа

Число жертв коронавируса в Японии достигло 12

Это уже третья жертва коронавируса в Хоккайдо

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Мужчина в возрасте старше 70 лет скончался от коронавируса в японской префектуре Хоккайдо. Об этом в воскресенье объявили власти этого самого северного японского региона.

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По данным властей, это уже третья жертва коронавируса в Хоккайдо. Таким образом, общее число умерших от коронавируса в Японии к настоящему моменту достигло 12 человек. Самые высокие темпы распространения инфекции зафиксированы именно на северном острове Хоккайдо. Там в больницах находятся 66 человек с коронавирусом. В связи с этим власти префектуры в пятницу объявили локальный режим ЧС.

По последним данным от японского Минздрава, общее число заразившихся в Японии составляет 947 человек. Из них 705 случаев заражения произошли на борту круизного судна Diamond Princess, которое почти весь февраль находится на карантине в порту города Иокогама.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию.

Теги
ЯпонияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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