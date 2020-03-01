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В Роспотребнадзоре рассказали, как повысить иммунитет

Как отметили в ведомстве, необходимо хорошо высыпаться и заниматься закаливанием

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует отказаться от употребления алкоголя, сигарет, хорошо высыпаться и заниматься закаливанием для поддержания здорового иммунитета, который на 50% зависит от образа жизни человека. Об этом сообщили в ведомстве в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечается 1 марта.

"Силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведет человек. Человеку для поддержания иммунитета [необходимо]: полноценное здоровое питание; отказ от курения и употребления алкоголя; бережное отношение к своей психике; здоровый сон (не менее восьми часов в сутки в хорошо проветренном помещении); закаливание; регулярные занятия спортом и подвижный образ жизни", - отметили в Роспотребнадзоре.

Основными признаками снижения иммунитета являются частые простудные заболевания, герпес на губах, продолжительное повышение температуры, синдром хронической усталости, сонливость или бессонница, болевые ощущения в суставах и мышцах, нарушения сна, частые головные боли и высыпания на коже. "Своевременно корректируя нарушения иммунитета, можно предотвратить возникновение заболеваний многих органов и систем. Для хорошего самочувствия и правильной работы внутренних органов необходимо укреплять естественный иммунитет и проводить своевременную вакцинацию", - отметили в Роспотребнадзоре.

По данным Всемирной организации здравоохранения - всего 10% людей обладают иммунитетом, который защищает их практически от всех заболеваний. Еще 10% имеют врожденный иммунодефицит: они болеют очень часто. У оставшихся 80% сила иммунной системы зависит от условий и образа жизни, добавили в ведомстве.

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