Около 240 человек вышли в полуфинал по треку "Здравоохранение" конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Полуфинал спецнаправления "Здравоохранение" конкурса "Лидеры России" начался в Москве, в состязании участвует около 240 человек. Об этом рассказал журналистам руководитель конкурса, генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"По специализации "Здравоохранение" на конкурс "Лидеры России" поступило почти 10 тыс. заявок из всех регионов России. Сейчас в этом зале лучшие из лучших - 237 участников", - сказал Комиссаров. По его словам, больше всего конкурсантов представляют Центральный федеральный округ (101 человек), на втором месте - участники из Приволжского федерального округа (39 человек), на третьем - полуфиналисты из Северо-Западного округа (32 человека).

"Среди полуфиналистов есть и представители министерств и ведомств, и главные врачи, и руководители научных центров, и методисты, и начальники отделов, и фармацевты, и даже студенты профильных вузов. Активное участие в специализации принимают и ученые. В этом зале 73 кандидата и семь докторов наук - это почти треть всех участников. Радует, что в полуфинале этого трека самый большой процент женщин - более 30%", - добавил Комиссаров. Он отметил, что победители трека будут объявлены 5 марта, лучшие 10 участников получат путевки в суперфинал, который пройдет в Сочи с 27 по 31 марта.

В пресс-службе АНО уточнили, что в полуфинал вышел один иностранный участник - представитель Киргизии.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 г. для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 гг. Второй конкурс проходил в 2018-2019 гг и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок.