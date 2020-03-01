В Минздраве рассказали, кому следует проверяться на наличие коронавируса

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Проверку на наличие нового коронавируса не нужно проходить каждому жителю России, а только тем, у кого есть признаки наличия болезни и в случае возвращения из стран, где была выявлена инфекция. Процедура проводится в клиниках бесплатно, сообщил в воскресенье министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"При условии наличия у вас клиники [клинических симптомов] или если вы возвращаетесь из очагов, где существует вероятность заражения, вы можете обратиться в поликлиники через систему средств обследования на специализированных площадках. [Прием] производится в установленном порядке в рамках бесплатной медицинской помощи. Нет смысла сегодня бежать и каждому проверяться на предмет коронавируса", - сказал он журналистам.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.