Аукцион картин в РЦНК в Пномпене собрал средства в помощь людям с ментальными нарушениями

ТАСС, 1 марта. Благотворительный аукцион картин "Искусство и идентичность", средства от которого будут направлены на помощь людям, имеющим ментальные нарушения, прошел в субботу в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Камбоджи Пномпене. Об этом сообщила ТАСС директор РЦНК, руководитель представительства Россотрудничества в Камбодже Ирина Цацулина.

По ее словам, проведение этого мероприятия - инициатива учеников одной из пномпеньских международных школ. "Здесь существует молодежное объединение Interact Club, команда которого придумала организовать благотворительный аукцион для того, чтобы помочь людям с ментальными проблемами. Свои картины для участия в этом событии передали художники из России, Камбоджи, Китая, Филиппин, Узбекистана, Мадагаскара и других стран", - рассказала директор РЦНК.

В свою очередь руководитель Interact Club Аббассе Нуритдинова отметила, что в интернациональную команду авторов, чьи работы были выставлены на аукционе, вошли как учащиеся, увлекающиеся искусством живописи, так и уже состоявшиеся художники. "Мы дали задание и ученикам, и профессиональным художникам написать картины и выразить в них свои эмоции - то, как они чувствуют, что такое внутренний разлад, тревожность, психологические проблемы... и вот из этих картин сложилась выставка, и эти картины приняли участие в аукционе. Мы собрали тридцать работ", - сообщила она.

Организаторы проекта обратили внимание на то, что самым трудным при его реализации было найти место для проведения аукциона. Поскольку организаторы - школьники, то никто их не воспринимал всерьез. А в Российском центре в Пномпене им пошли навстречу и помогли все организовать.