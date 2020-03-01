Мурашко: здравоохранению нужны специалисты в сферах информатизации и первичного звена

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Система здравоохранения России нуждается в специалистах в области информатизации, а также сотрудниках системы первичного звена. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках конкурса управленцев "Лидеры России".

Особенностью конкурса этого года стало проведение помимо основного потока трех спецнаправлений: "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии". По специализации "Здравоохранение" было подано более 9,7 тыс. заявок. Финалисты и победители по этой специализации получат возможность занять высокие должности в системе Минздрава, в том числе подведомственных научных и учебных учреждениях.

"<...> В первую очередь новые лица должны появиться в системе организации первичной медико-санитарной помощи. Безусловно сегодня необходимо увидеть новые лица в организации информационных процессов, поскольку в ближайшие годы мы должны построить несколько интересных систем", - сказал Мурашко.

Министр отметил, что нынешнюю систему здравоохранения также следует пересмотреть с точки зрения того, как к ней относятся пациенты. "Мы видим, что инфраструктура здравоохранения, которая получила совершенно уникальный вызов от населения, не имеет обратной связи в удовлетворенности. Почему? Может быть мы стоим немного не в той позиции, не в тех условиях, как хочет наш пациент. Может быть стоит поменять наш взгляд и ракурс на то, как общаться с пациентом", - пояснил он.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, выигравший конкурс "Лидеры России" 2017-2018 года, отметил, что благодаря соревнованию можно выявить не только знания человека, но и целый ряд навыков, которые обычно проявляются уже непосредственно в работе. "Конкурс - это не просто проверочный тест, это реальные проверочные испытания организаторов, демонстрация того, насколько они эффективны в ситуации к близкой к реальным ситуациям", - пояснил он.

База данных лидеров

Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательский института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль общаясь с журналистами сообщил, что по итогу конкурса возможно создание специальной базы управленцев. "Мы потом, после окончания, сделаем банк данных победителей и не победителей, [из которого] организаторы на всех уровнях - главные врачи больниц, заместители главных врачей больниц, поликлиник и различных министерств - будут черпать свои кадровые нужды", - сказал он.

Комментируя данную инициативу, Салагай отметил, что Минздрав относится с большим интересом к каждому участнику конкурса несмотря на то, занял он призовое место или нет. "Конечно, особенный интерес представляют те, кто дошел до финала и те, кто в этом конкурсе победит. Но это совершенно не означает, что если человек, например, завершил свои испытания на уровне полуфинала, или может быть прошел тестирование, но не смог приехать, он для нас не интересен. Поверьте, очень интересен", - сказал он.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября стартовал дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы проходят во всех федеральных округах с января по март 2020 года. Сразу после этого пройдет суперфинал конкурса.