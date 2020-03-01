Более 30 человек госпитализировали в Армении после первого случая заражения коронавирусом

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Более 30 человек госпитализированы в Армении в срочном порядке после официального подтверждения случая заражения новым типом коронавируса. Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

"Согласно критериям международных организаций, после того, как у нас был подтвержденный случай заражения коронавирусом, мы госпитализировали и взяли под наблюдение 32 человек. Это те люди, которые общались с зараженным коронавирусом пациентом, в том числе и те, которые были с ним в одном самолете", - отметил он.

По словам министра, для выявления и лечения коронавируса государство выделило гостиницу в 50 км от Еревана. "Хочу подчеркнуть, что не вижу необходимости для закрытия школ или детских садов. У меня двое детей, они пойдут в школу", - отметил он. Торосян также добавил, что в настоящий момент вопрос закрытия границы с Грузией, где также есть зафиксированные случаи заражения коронавирусом, не обсуждается.

Ранее в воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о первом подтвержденном в стране случае заражения коронавирусом. Пациент - 29-летний гражданин Армении, который 28 февраля вернулся на родину из Тегерана.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 50 государствах, включая Россию. По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в стране составило 2870 человек, выздоровело около 42 тыс., инфицировано свыше 79,8 тыс.