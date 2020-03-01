Российские ученые разработали прототип новой тест-системы для выявления коронавируса

Разработка Института химической биологии и фундаментальной медицины РАН требует меньше ресурсов для определения заболевания

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Ученые лаборатории Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, расположенного в Новосибирске, разработали прототип портативной тест-системы для оперативного выявления коронавируса SARS-CoV-2 в биоматериале человека, сообщили ТАСС в пресс-службе института. По последним данным, число заражения коронавирусом превысило 79 тыс. человек по всему миру.

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Существующие тест-системы для выявления вируса используют метод ПЦР (полимеразной цепной реакции), который позволяет получить результат о наличии или отсутствии коронавируса только в специализированной лаборатории. Тест-система, разработанная новосибирскими учеными, использует метод изотермической амплификации ДНК, который схож с ПЦР, однако требует меньше ресурсов для определения коронавируса. "Для проведения анализа с помощью разработанной методики у человека берется мазок из носа или со стенки глотки, из взятого биоматериала выделяется РНК с помощью упрощенного экспресс-метода. Далее 40 минут необходимо для высокочувствительного (до пяти копий генома вируса на реакцию) выявления генетического материала вируса SARS-CoV-2. Весь процесс занимает не более 1,5 часов, для его осуществления не требуется сложное дорогостоящее оборудование", - сообщили в пресс-службе.

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