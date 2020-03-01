Российские ученые разработали прототип новой тест-системы для выявления коронавируса

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Ученые лаборатории Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, расположенного в Новосибирске, разработали прототип портативной тест-системы для оперативного выявления коронавируса SARS-CoV-2 в биоматериале человека, сообщили ТАСС в пресс-службе института. По последним данным, число заражения коронавирусом превысило 79 тыс. человек по всему миру.
Существующие тест-системы для выявления вируса используют метод ПЦР (полимеразной цепной реакции), который позволяет получить результат о наличии или отсутствии коронавируса только в специализированной лаборатории. Тест-система, разработанная новосибирскими учеными, использует метод изотермической амплификации ДНК, который схож с ПЦР, однако требует меньше ресурсов для определения коронавируса.
"Для проведения анализа с помощью разработанной методики у человека берется мазок из носа или со стенки глотки, из взятого биоматериала выделяется РНК с помощью упрощенного экспресс-метода. Далее 40 минут необходимо для высокочувствительного (до пяти копий генома вируса на реакцию) выявления генетического материала вируса SARS-CoV-2. Весь процесс занимает не более 1,5 часов, для его осуществления не требуется сложное дорогостоящее оборудование", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнил ТАСС заведующий лабораторию фармогеномики ИХБФМ СО РАН, Максим Филиппенко, тест-система была разработана в сжатые сроки, в течение двух с половиной недель. По словам Максима Филиппенко, разработчики ожидают завершения всех необходимых процедур по регистрации и внедрению тест-системы в практику в течение семи месяцев.
В перспективе методика может быть использована для экспресс-диагностики вне стен специализированных лабораторий, например, прямо в терминале аэропорта. В настоящий момент коллектив разработчиков работает над автоматизацией процесса анализа, объединяя все необходимые процессы после взятия мазка слизистой носоглотки в единое одноразовое микроустройство.
Разрабатываемая технология может быть в дальнейшем адаптирована к другим вирусам. Например, вирусам гриппа и гепатита.