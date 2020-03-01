{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Российские ученые разработали прототип новой тест-системы для выявления коронавируса

Разработка Института химической биологии и фундаментальной медицины РАН требует меньше ресурсов для определения заболевания

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Ученые лаборатории Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, расположенного в Новосибирске, разработали прототип портативной тест-системы для оперативного выявления коронавируса SARS-CoV-2 в биоматериале человека, сообщили ТАСС в пресс-службе института. По последним данным, число заражения коронавирусом превысило 79 тыс. человек по всему миру.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Существующие тест-системы для выявления вируса используют метод ПЦР (полимеразной цепной реакции), который позволяет получить результат о наличии или отсутствии коронавируса только в специализированной лаборатории. Тест-система, разработанная новосибирскими учеными, использует метод изотермической амплификации ДНК, который схож с ПЦР, однако требует меньше ресурсов для определения коронавируса.

"Для проведения анализа с помощью разработанной методики у человека берется мазок из носа или со стенки глотки, из взятого биоматериала выделяется РНК с помощью упрощенного экспресс-метода. Далее 40 минут необходимо для высокочувствительного (до пяти копий генома вируса на реакцию) выявления генетического материала вируса SARS-CoV-2. Весь процесс занимает не более 1,5 часов, для его осуществления не требуется сложное дорогостоящее оборудование", - сообщили в пресс-службе.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Как уточнил ТАСС заведующий лабораторию фармогеномики ИХБФМ СО РАН, Максим Филиппенко, тест-система была разработана в сжатые сроки, в течение двух с половиной недель. По словам Максима Филиппенко, разработчики ожидают завершения всех необходимых процедур по регистрации и внедрению тест-системы в практику в течение семи месяцев.

В перспективе методика может быть использована для экспресс-диагностики вне стен специализированных лабораторий, например, прямо в терминале аэропорта. В настоящий момент коллектив разработчиков работает над автоматизацией процесса анализа, объединяя все необходимые процессы после взятия мазка слизистой носоглотки в единое одноразовое микроустройство.

Разрабатываемая технология может быть в дальнейшем адаптирована к другим вирусам. Например, вирусам гриппа и гепатита.

Теги
РоссияНовосибирская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в Центральной России
В на всей территории ЦФО температура будет выше нормы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС