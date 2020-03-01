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Распространение коронавируса нового типа

В Севастополе суд объявил в розыск пациентку, сбежавшую из-под карантина по коронавирусу

В региональном управлении Роспотребнадзора при этом отметили, что у нее не было лабораторного подтверждения диагноза

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Суд объявил в розыск пациентку больницы, которая находилась в Севастополе на карантине по коронавирусу и сбежала оттуда.

Об этом сообщила ТАСС руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"Есть решение суда, оно пятидневной давности", - сказала она, уточнив, что у пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза.

"Но, по протоколу, они [пациенты] должны пройти необходимое количество лабораторных исследований, только тогда этот диагноз могут снять", - добавила она.

 

Теги
РоссияСевастопольРаспространение коронавируса нового типа
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