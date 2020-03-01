Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в Центральной России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Температура выше нормы будет практически на всей территории России в марте, но особенно яркие аномалии прогнозируются в Центральном федеральном округе (ЦФО) и на юге Западной Сибири. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Практически на всей территории России температура ожидается выше нормы. Но выделяются два очага - это центр Европейской России, практически весь Центральный федеральный округ [Москва, Курская, Белгородская, Воронежская области и другие], и на юге Западной Сибири: Томская, Омская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там аномалии будут особенно высокие", - сказал он.

По словам Вильфанда, лишь на небольшой территории в районе Байкала, в частности в Бурятии и Читинской области, температура ожидается около нормы.

"Но и там температурный фон все равно будет положительный", - пояснил метеоролог.