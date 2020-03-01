Более 7 тыс. зрителей посетили спектакль "Воины духа" о подвиге псковских десантников

"Это и есть жизнь".

"Это и есть жизнь". Памяти шестой роты псковских десантников

В обществе рассказали, что среди зрителей были заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, заместитель министра обороны РФ, Герой России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, а также представители администрации президента РФ, Совета Федерации, общественных организаций и ветераны ВС РФ, а также оставшиеся в живых бойцы шестой роты и родственники погибших в Аргунском ущелье десантников.

Музыкальный спектакль о подвиге псковских десантников на Северном Кавказе "Воины духа", главные роли в котором исполнили актеры Дмитрий Дюжев, Никита Пресняков и Теона Дольникова, представили на ВТБ Арене в Москве в субботу.

Премьера музыкального спектакля "Воины духа" состоялась в июле 2004 года в СК "Олимпийский". Ее посетили более 25 тыс. зрителей. Повторный показ постановки состоялся в августе 2005 года на той же площадке и собрал 30 тыс. человек. В этом же году спектакль получил международную премию Show Awards за лучшие визуальные спецэффекты. Постановка спектакля "Воины духа" проходит при поддержке Министерства обороны РФ, ДОСААФ, Воздушно-десантных войск, Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

Спектакль приурочен к 20-й годовщине подвига бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ. В основу сюжета легла история неравного боя псковских десантников с 2 тыс. боевиков в Аргунском ущелье Северного Кавказа. Из 90 солдат и офицеров шестой роты выжили только шестеро.