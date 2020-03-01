{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Япония полностью завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess

Операция по эвакуации около 1 тыс. здоровых пассажиров проводилась с 19 февраля

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Все члены экипажа, до последнего остававшиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess, в воскресенье благополучно покинули судно. Об этом на пресс-конференции объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Таким образом, все пассажиры и члены экипажа покинули судно", - подчеркнул он. Всего в воскресенье лайнер покинули около 500 членов экипажа и обслуживающего персонала судна. Глава японского Минздрава также в очередной раз выразил соболезнования родным и близким семерых пассажиров судна, которые умерли от коронавируса за прошедшее время.

Операция по эвакуации около 1 тыс. здоровых пассажиров с борта Diamond Princess началась 19 февраля. В отдельном порядке из Японии своих жителей забрали Россия, Австралия, Гонконг, Израиль, Канада, США и Южная Корея - таким образом было вывезено порядка 800 человек. Затем на берег были спущены пассажиры, контактировавшие с зараженными и в связи с этим прошедшие дополнительный карантин.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Мужчина сошел на берег 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая 24 россиян, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. Всего коронавирус был выявлен у 705 человек.

Теги
АвстралияЯпонияКанадаСШАРоссияКитайРеспублика КореяИзраильРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Глава МВД выступил против снижения наказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч
По словам Владимира Колокольцева, на отдельных участках трасс надо "выходить на повышение скоростного режима"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС