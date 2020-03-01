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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 987

Умерли 54 человека

ТЕГЕРАН, 1 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране достигло 987, зафиксировано 54 летальных исхода. Такие данные привел в воскресенье глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

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"Со вчерашнего дня зафиксировано 394 новых заболеваний, вызнанных коронавирусом", - заявил Джаханпур, слова которого приводит агентство ISNA. Он добавил, что "умерли еще 11 человек". В пятницу Джаханпур информировал о 593 заболевших и 43 смертельных исходах.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все школы страны ушли на трехдневные выходные, на неделю прекратил работу Меджлис (парламент).

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,8 тыс.

Теги
ИранКитайРаспространение коронавируса нового типа
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