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Распространение коронавируса нового типа

Папа Римский Франциск объявил, что из-за простуды отказывается от еще одного мероприятия

Ватикан также принимает меры по недопущению распространения коронавируса: на площади Святого Петра установлена дистанция, которую верующие должны соблюдать между собой

ВАТИКАН, 1 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск объявил, что в этом году из-за простуды не будет участвовать в традиционной неделе духовных размышлений, которую проводит обычно с членами Римской курии во время Великого поста. Понтифик сообщил об этом в ходе традиционной воскресной проповеди.

"Прошу вас вознести молитвы за успех духовных размышлений, которые начнутся сегодня вечером в Аричче. В этом году простуда заставляет меня не участвовать в этом событии", - сказал Франциск. В ходе проповеди он дважды закашлялся. Он также указал, что посвятит предстоящую неделю духовным размышлениям в Ватикане. Обычно он выезжает с членами курии в город под Римом.

Отказ от участия в неделе духовных размышлений - не первое мероприятие, которое 83-летний понтифик отменяет из-за недомогания. Этот факт на фоне распространения коронавируса порождает ряд медийных спекуляций. Ватикан также принимает меры по недопущению распространения коронавируса: на площади Святого Петра установлена дистанция, которую верующие должны соблюдать между собой.

Число инфицированных в Италии, где возникли локальные очаги заболевания, превысило тысячу человек и продолжает расти. По последним данным, жертвами коронавируса стали 29 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2870 летальных исходов, выздоровели около 42 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79,8 тыс.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканРаспространение коронавируса нового типа
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