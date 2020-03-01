В Дагестане издадут двухтомник о русских учителях, работавших в республике в ХХ веке

МАХАЧКАЛА, 1 марта. /ТАСС/. Книгу "Русские учителя в Дагестане" в двух томах, рассказывающую о 3 тыс. русских учителей, работавших в республике в 1930-1970 годах, издадут в 2020 году в рамках реализации одноименного историко-просветительского медиапроекта, ставшего одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. Об этом рассказала ТАСС инициатор проекта, руководитель Дагестанской региональной общественной организации по защите прав женщин и детей "Содружество" Патимат Геличова.

"В книге собрана информация о 3 тыс. русских учителей, работавших в Дагестане. Это будет двухтомник, он выйдет тиражом 1 тыс. экземпляров. В прошлом году мы выиграли грант, сейчас книга уже готова к передаче в типографию. Кроме того, мы готовим фильм об этих учителях, планируем поставить спектакль", - рассказала Геличова.

По ее словам, это уже вторая книга о русских учителях в Дагестане - первая вышла тиражом в 300 экземпляров и содержала информацию о 150 учителях. После этого проект было решено сделать более масштабным. Объем грантовой поддержки проекта составил более 1,8 млн рублей, дополнительные средства инициаторы проекта привлекли самостоятельно.

"Именно благодаря русским учителям и специалистам республика совершила мощный рывок в социально-культурном развитии в 1930-1970 годы прошлого века. А ведь это были, в основном, совсем молодые девушки, которые ехали в неизвестность, в чужой и непонятный для них Дагестан. И они произвели здесь, как и во многих других регионах, настоящую образовательную и культурную революцию. Они научили местных жителей читать и писать на русском языке, открыли нам возможность знакомиться с русской и мировой литературой", - отметила инициатор проекта.

По словам Геличовой, информацию о русских учителях она собирала в течение нескольких лет. "Я ездила по городам и районам, встречалась со многими людьми, работала в архивах, редакторов национальных газет просила переводить материалы на русский язык. Сегодня многих из этих учительниц уже нет в живых, но остались семьи, дети, внуки - некоторые из них тоже стали учителями, сформировались целые династии", - рассказала Геличова.

Книгу о русских учителях планируется распространять, в частности, в библиотеках и школах Дагестана, а также других регионов России и стран СНГ.

"Мой учитель"

Еще одна часть проекта, которую планируют реализовать в Дагестане - организация акции ко Дню учителя, шествия школьников и педагогов с портретом любимых учителей под лозунгом "Мой учитель".

"Впоследствии мы хотим масштабировать этот проект, продвигать его в других регионах России - в Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Хакасии, Татарстане, Туве, Якутии - везде, где работали русские учителя. Чтобы в День учителя люди выходили на улицу с портретами своих учителей, как сегодня 9 мая мы встаем в колонны "Бессмертного полка", - пояснила собеседница агентства.

По данным инициаторов проекта, в 1930-1970 годах в Дагестане работали более 17 тыс. русских учителей. Во многих районах в память о них установлены мемориальные доски. Также Дагестан стал первой национальной республикой, в которой установили памятник русской учительнице. Он был открыт в августе 2006 года в Махачкале на проспекте Петра I у озера Ак-Гель. Памятник призван подчеркнуть роль русских учителей в развитии культуры и образования в Дагестане.