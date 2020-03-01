В Гидрометцентре рассказали, какие регионы России ждет избыток осадков в марте

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Избыток осадков прогнозируется на севере Европейской части России и в центре Красноярского края в марте. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На севере Европейской территории России прогнозируется осадков больше нормы. Это Мурманская область, Карелия, республика Коми, Архангельская область", - сказал он.

Кроме того, избыток осадков прогнозируется в центре Красноярского края, в Эвенкии.

По словам Вильфанда, дефицит осадков в марте ожидается на Азиатской территории.

"Прогнозируется дефицит осадков в регионах Предбайкалья и Забайкалья", - отметил метеоролог.