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В Гидрометцентре рассказали, какие регионы России ждет избыток осадков в марте

Синоптики прогнозируют выпадение осадков больше нормы в Мурманской и Архангельской областях, республиках Карелии и Коми, а также в центре Красноярского края

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Избыток осадков прогнозируется на севере Европейской части России и в центре Красноярского края в марте. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На севере Европейской территории России прогнозируется осадков больше нормы. Это Мурманская область, Карелия, республика Коми, Архангельская область", - сказал он.

Кроме того, избыток осадков прогнозируется в центре Красноярского края, в Эвенкии.

По словам Вильфанда, дефицит осадков в марте ожидается на Азиатской территории.

"Прогнозируется дефицит осадков в регионах Предбайкалья и Забайкалья", - отметил метеоролог.

Теги
РоссияАрхангельская областьМурманская областьКарелияКомиЗабайкальский крайКрасноярский крайВильфанд, Роман Менделевич
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