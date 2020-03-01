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Распространение коронавируса нового типа

Лувр временно закрыли для посещения из-за коронавируса

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что власти страны приняли решение отменить все общественные мероприятия в закрытых помещениях с участием более 5 тыс. человек

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Открытие Лувра в воскресенье утром было отложено на неопределенный срок. Как сообщил представитель музея, дирекция Лувра проводит совещание со специалистами в связи с угрозой эпидемии коронавируса во Франции.

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"Из-за встречи по санитарной ситуации и возможным профилактическим мерам открытие музея задерживается", - указал представитель администрации. Он отметил, что совещание пока продолжается.

В субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что французские власти приняли решение отменить в стране все общественные мероприятия в закрытых помещениях с участием более 5 тыс. человек. Министр выступал в Елисейском дворце по итогам прошедших там под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона чрезвычайных заседаний Совета министров и Совета обороны, посвященных борьбе с коронавирусом.

Ожидается, что дирекция Лувра в ближайшее время объявит о решениях, касающихся работы музея. По последним данным властей Франции, число зараженных коронавирусом в стране достигло 100.

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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