Лувр временно закрыли для посещения из-за коронавируса

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Открытие Лувра в воскресенье утром было отложено на неопределенный срок. Как сообщил представитель музея, дирекция Лувра проводит совещание со специалистами в связи с угрозой эпидемии коронавируса во Франции.

"Из-за встречи по санитарной ситуации и возможным профилактическим мерам открытие музея задерживается", - указал представитель администрации. Он отметил, что совещание пока продолжается.

В субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что французские власти приняли решение отменить в стране все общественные мероприятия в закрытых помещениях с участием более 5 тыс. человек. Министр выступал в Елисейском дворце по итогам прошедших там под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона чрезвычайных заседаний Совета министров и Совета обороны, посвященных борьбе с коронавирусом.

Ожидается, что дирекция Лувра в ближайшее время объявит о решениях, касающихся работы музея. По последним данным властей Франции, число зараженных коронавирусом в стране достигло 100.