В Бельгии подтвердили второй случай заражения коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в воскресенье в Бельгии, власти страны вводят новые меры санитарного контроля. Об этом сообщило министерство здравоохранения.

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"Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Бельгии, носитель вируса госпитализирован. У него выявлены лишь легкие симптомы болезни", - говорится в заявлении. В свою очередь министр социальных дел и здравоохранения королевства Магги де Блок объявила, что Бельгия переходит ко второй фазе применения санитарных мер, направленных на предотвращение распространения болезни. По ее словам, все лица, контактировавшие с носителем вируса в последние две недели, будут установлены, предупреждены и помещены под медицинское наблюдение.

Согласно информации телеканала RTBF, второй заболевший - житель Антверпена, вернувшийся из отпуска во Франции. Телеканал отмечает, что риски дальнейшего распространения болезни в Бельгии остаются высокими, поскольку в настоящий момент завершается традиционная неделя карнавалов, во время которой многие бельгийцы посещают массовые мероприятия в своей стране, а также ездят в соседние государства, в частности Францию, Испанию и Италию.

Первый случай коронавируса в Бельгии был зафиксирован 4 февраля у гражданина этой страны, из числа девяти эвакуированных из китайского Уханя. Он был госпитализирован, все остальные помещены в карантин. Две недели спустя он был выписан из больницы, за время госпитализации симптомов заболевания у него не выявлено.

В Европе основной очаг заболевания находится в Италии, где коронавирусом заражены более 1 тыс. человек, 29 умерли.