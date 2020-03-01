Число зараженных коронавирусом в Великобритании возросло до 35

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. В Великобритании зафиксированы 12 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 35. Об этом говорится в распространенном в воскресение заявлении главного санитарного врача Англии Криса Уитти.

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"Анализы еще 12 пациентов в Англии дали положительный результат на COVID-19 (болезнь, вызванная новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - заявил врач. Он сообщил, что три человека заразились уже на территории Великобритании. Их личности были установлены во время отслеживания контактов другого пациента, заразившегося на территории страны. Об этом случае сообщалось в пятницу.

По словам Уитти, еще один человек был инфицирован в графстве Эссекс и, учитывая, что он не выезжал за пределы страны в последнее время, обстоятельства его заражения выясняются. Как сообщил врач, шесть человек, у которых диагностирована болезнь, вызываемая коронавирусом, недавно вернулись из Италии, а двое других - из Ирана.

Главные приоритеты правительства

Премьер-министр королевства Борис Джонсон 28 февраля назвал борьбу с коронавирусом "главным приоритетом" правительства, порекомендовав населению тщательно мыть руки с мылом. 2 марта в канцелярии премьера на Даунинг-стрит пройдет встреча чрезвычайного правительственного комитета Cobra по теме распространения коронавируса.

В субботу правительство распространило приоритеты стратегии по сдерживанию вспышки вызываемого вирусом заболевания. Она предусматривает возможность отмены массовых мероприятий, несрочных операций, привлечение к оказанию медицинских услуг вышедших на пенсию врачей.