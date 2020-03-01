Журналистов Sputnik в Турции выпустили на свободу

АНКАРА, 1 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Журналисты новостного агентства Sputnik Turkiye освобождены из-под стражи в Анкаре. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС близкие репортеров, которые находятся возле Дворца правосудия Анкары.

"Все они были освобождены после дачи показаний", - сказала собеседница агентства, отметив, что журналисты покинули Дворец правосудия.

Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний. По ее словам, практически все сотрудники, работающие в турецком Sputnik, являются турками.