Тащившие пациента по асфальту в Перми медики получили дисциплинарные взыскания

ТАСС, 1 марта. Главный врач станции скорой помощи в городе Березники Пермского края, сотрудники которой без носилок волокли мужчину по асфальту до автомобиля, уволен за нарушение стандартов оказания медицинской помощи. Сами медики получили дисциплинарные взыскания, написала в своем профиле в Instagram министр здравоохранения региона Оксана Мелехова в воскресенье.

Видеозапись, на которой один из сотрудников объяснил действия бригады скорой тем, что больной "весь грязный", опубликовали в соцсетях 23 февраля.

"Созданная комиссия пришла к выводу, что в данном случае были грубо нарушены стандарты и порядок оказания медицинской помощи, по решению работодателя уволен главврач станции скорой помощи города Березники, а на участников данного происшествия наложены дисциплинарные взыскания. Следует отметить, что решение об увольнении главного врача принято в связи с несколькими резонансными случаями со скорой помощью города Березники, которые в последнее время освещались в СМИ. Сейчас обязанности главного врача исполняет его заместитель", - написала Мелехова.

Минздрав выполнил документальную проверку, также специалисты выезжали в Березники, где комиссия проверила наличие носилок для транспортировки пациентов в каретах скорой помощи. "По закону, бесплатная скорая медицинская помощь оказывается всем гражданам, состояние которых требует срочного врачебного вмешательства. В своей повседневной работе медицинские работники должны руководствоваться правилами этики и деонтологии", - добавила министр.

Прокуратура города проводит проверку информации о ненадлежащем оказании экстренной медицинской помощи.