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Прокуратура Турции не нашла состава преступления у трех журналистов агентства Sputnik

В связи с этим было принято решение об их освобождении

АНКАРА, 1 марта. /ТАСС/. Турецкая прокуратура не нашла состава преступления у трех журналистов агентства "Спутник". Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении столичной прокуратуры.

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"Состава преступления у трех сотрудников агентства "Спутник" не обнаружено, было принято решение об их освобождении", - говорится в документе.

Как сообщила журналистам одна из освобожденных, они были вызваны в прокуратуру из-за материала агентства "Украденная провинция": почему Франция передала Турции [область] Хатай 80 лет назад". Однако журналисты объяснили, что они не имеют отношения к этой статье.

В воскресенье МИД РФ призвал турецкие власти вмешаться и прояснить ситуацию с задержанием сотрудников Sputnik, а также обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ. В дипведомстве подчеркнули, что нападение на сотрудников агентства и их последующее задержание является грубым нарушением их прав. МИА "Россия сегодня" потребовало от ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международной федерации журналистов обратить внимание на ситуацию с журналистами.

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