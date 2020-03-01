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В Ставрополе провели "Национальный фестиваль блинов" на праздновании Масленицы

Свои варианты традиционного масленичного угощения представили на празднике студенты из Сирии, Туркмении и Египта
Описание
© Надежда Колосова/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. "Национальный фестиваль блинов" впервые прошел в Ставрополе во время празднования масленицы в воскресенье. Свои национальные блюда и варианты подачи блинов представили, в том числе, студенты из Сирии, Туркмении и Египта, передает корреспондент ТАСС.

Международное блюдо

Празднование Масленицы в воскресенье прошло в Ставрополе в парке Победы. Жителей города развлекали скоморохи, концертную программу подготовили казачьи коллективы. Впервые в городе организовали "Национальный фестиваль блинов" - свои варианты выпекания представили иностранные студенты и представители национальных объединений.

"Мы представили национальные блюда - плов с добавлением кураги и изюма, пирожки перемячи с фаршем, есть сладкий пирог. Блины в Туркменистане не пекут, но я живу в России, поэтому пекла их не в первый раз, а к блинам мы подали наше национальное варенье - облепиховое с семенами льна", - рассказала ТАСС председатель объединения туркменов Ставропольского государственного аграрного университета Джамиля.

Для студентов из Сирии выпекание блинов тоже оказалось знакомым делом. "У нас для угощения приготовлен мансаф - это рис и курица с орехами, традиционно приготовленные баклажаны, салат табуле. Конечно, есть и блины, у нас их называют креп. Рецепт такой же, как и в России, едят их с бананами, можно со сметаной, джемом, шоколадом", - рассказал ТАСС студент из Сирии Тони Торбей, который учится в Ставрополе уже два года.

Представители Египта встречали гостей танцами и песнями, а также стендом с известными египтянами. "Мы хотели не просто прийти, показать национальные блюда и уйти. Мы хотели показать людей, которыми мы гордимся - здесь известные наши музыкант, политик, футболист, врач, актеры, ученые, бизнесмен. Мы хотели показать, что еда - это вкусно и важно, но не важнее, чем люди, которые помогают всему миру", - пояснил ТАСС представитель Египта в совете иностранных студентов Ставропольского государственного аграрного университета Ахмед.

Среди традиционных для Египта блюд оказались и блины. "Мы приготовили долму, в России ее делают с мясом, у нас ее делают с рисом, также овощи, сделанные по национальному рецепту. Сделали блины в цветах флага Египта, на самом деле у нас тоже пекут блины, причем рецепты очень похожи, мне кажется, это международное блюдо. Но у нас их чаще едят с шоколадом, сахарной пудрой с молоком, как десерт", - рассказал Ахмед.

Блинная роспись

На праздновании масленицы в Ставрополе, помимо национальных подворий, представили около десятка "блинных" площадок. Кулинары выпекали блинные роллы, для жителей города устраивали блинные гадания, дети занимались росписью по блинам. "Очень интересно и любопытно, сын попробовал рисовать на блинах, получилась блинная рожица. Думаю, теперь дома будет просить блины для рисования", - рассказала жительница Ставрополя Татьяна, которая пришла на праздник с трехлетним сыном.

По традиции в Ставрополе выпекли гигантский блин, для которого используют огромную сковороду, подвозить ее к месту выпекания пришлось на грузовом автомобиле. Готовили блин несколько поваров, они ровняли тесто специальными лопатами, которые стали неотъемлемым атрибутом празднования Масленицы в Ставрополе с 2015 года. Тогда в интернете появились фотографии, на которых жителям города раздавали блины с лопат. Шутки и интернет-мемы организаторы праздников превратили в изюминку праздника.

Попробовать гигантский блин смогли все желающие, правда, в этом году их раздавали на специальных подносах. Завершился праздник сожжением чучела Масленицы.

Масленица у православных христиан предшествует Великому посту. Завершается неделя Прощеным воскресеньем, когда принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды. Основное угощение в дни праздника - блины, которые в древности символизировали солнце и были ритуальным поминальным блюдом.

Теги
ТуркменияСирияЕгипетРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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