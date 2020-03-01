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Главного редактора Sputnik Турция освободили

До этого прокуратура Анкары освободила трех журналистов новостного агентства

АНКАРА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Турции освободили в воскресенье главного редактора Sputnik Turkiye Махира Бозтепе в Стамбуле. Об этом сообщили ТАСС представитель информационного агентства.

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"Да, все верно", - сообщил представитель Sputnik Turkiye на просьбу подтвердить освобождение Бозтепе.

До этого прокуратура Анкары освободила трех журналистов новостного агентства.

Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний. По ее словам, практически все сотрудники, работающие в турецком Sputnik, являются турками.

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