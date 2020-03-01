МИД РФ призвал ОБСЕ оценить действия Эстонии по аннулированию визы журналиста "Известий"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. МИД России призвал профильные правозащитные организации в Европе, в том числе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, отреагировать на недопуск журналиста "Известий" Андрея Захарова в Латвию и решение властей Эстонии об аннулировании его визы. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии МИД РФ.

"В разъяснении оснований своих действий эстонская сторона прямо сослалась на неугодное ей содержание сюжетов, записанных А. В. Захаровым в Таллинне в 2019 году. Считаем подобный произвол со стороны страны-члена Евросоюза в отношении придерживающихся альтернативной точки зрения журналистов под надуманным предлогом защиты национальной безопасности недопустимым, - отметили в министерстве. - Этот инцидент не должен остаться без внимания профильных правозащитных структур в Европе. Призываем Представителя ОБСЕ по свободе слова А. Дезира дать соответствующую оценку лишению журналиста свободы передвижения по причине его профессиональной деятельности".

В МИД РФ указали, что запрет властей Эстонии на въезд журналисту "Известий" на территорию стран Шенгенского соглашения на пять лет рассматривается "как грубейшее нарушение фундаментальных демократических принципов и международных норм в области свободы слова".

Ранее съемочная группа "Известий" прилетела в Ригу в командировку. Корреспондента "Известий" Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали шенгенскую визу по запросу Эстонии. Латвийские таможенники не стали разъяснять причины отказа во въезде. Этот вопрос сотрудники погранслужбы Латвии переадресовали властям Эстонии.

По данным "Известий", Захарову запретили въезд в Шенгенскую зону на пять лет на основании того, что его действия могут нести угрозу безопасности и публичному порядку республики или какого-либо другого государства - члена Евросоюза, Шенгенской конвенции или НАТО. Такой ответ Министерства внутренних дел Эстонии поступил "Известиям" 29 февраля в ответ на соответствующий запрос.