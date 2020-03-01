Путин утвердил выплату подъемных контрактникам, направляемым не на воинские должности

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о выплате подъемного пособия и суточных контрактникам, переезжающим в связи с назначением на должность, не являющуюся воинской. Документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон был разработан группой депутатов во главе с первым зампредом комитета по обороне Андреем Красовым во исполнение постановления Конституционного суда, признавшего не соответствующим Конституции пункт закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". В соответствии с ним подъемное пособие не предоставлялось при переезде на новое место службы тем военнослужащим, которые назначаются на должности преподавателей, не являющиеся воинскими, в учебные военные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

Как отмечают авторы документа, лица, направленные не на воинские должности в иной населенный пункт без приостановления несения военной службы, продолжают оставаться субъектами военно-служебных отношений, их работа направлена на обеспечение обороны страны.