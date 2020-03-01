Путин подписал закон о постоянном окладе в 2 тыс. рублей для военных по призыву

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении постоянного оклада в размере 2 тыс. рублей в месяц для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих службу по призыву. Документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Минобороны в период с 2012 года по 2018 год проводило эксперимент по унификации денежного довольствия военнослужащих по призыву. Им выплачивалось денежное довольствие в размере 2 тыс. рублей в месяц, а также ежемесячные надбавки. Выплаты учитывали оклад по воинской должности, квалификацию, особые условия службы, работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Как пояснил ранее сенатор Олег Королев, итог этого эксперимента Министерства обороны РФ оказался удачным. По словам Королева, действие закона также распространится на Росгвардию и МЧС.

Для реализации законопроекта Минобороны подготовило проект постановления правительства, в соответствии с которым военнослужащим по призыву устанавливаются оклады по воинским должностям в размере 2 тыс. рублей в месяц с ежегодной индексацией с учетом инфляции, размер оклада по воинской должности каждого солдата с 1 октября 2019 года составит 2086 рублей. Предусмотрен ряд дополнительных выплат: ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, составит до 1 тыс. рублей, за командование (руководство) воинским подразделением - до 800 рублей, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - от 200 до 500 рублей. Кроме того, закон устанавливает единовременное пособие при увольнении с военной службы в размере одного оклада.