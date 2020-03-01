В Доминикане подтвердили первый случай заражения коронавирусом

ГАВАНА, 1 марта. /ТАСС/. По меньшей мере один человек, зараженный коронавирусом, находится на территории Доминиканской Республики, ранее он прибыл в страну без симптомов заражения. Об этом в воскресенье сообщает газета Listin Diario .

По ее данным, инфицированным является гражданин Италии, в настоящий момент он находится в военном госпитале Рамон де Лара, расположенном на востоке республики. Там же находится еще один иностранец - гражданин Франции - с подозрением на заражение коронавирусом, однако его диагноз еще не подтвержден.

Министерство здравоохранения страны подтвердило информацию о первом заразившемся. Ранее власти также сообщали о нахождении по меньшей мере 27 человек в карантине.