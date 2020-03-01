В Чехии зарегистрировали первые три случая заражения коронавирусом

ТАСС, 1 марта. Первые три случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в Чехии. Об этом, как сообщило агентство ЧТК, в воскресенье заявил журналистам министр здравоохранения республики Адам Войтех.

Как отметил министр, все пациенты, у которых обнаружен коронавирус, недавно вернулись из Италии. Двое из них - граждане Чехии, еще одна - американская студентка. Все трое госпитализированы.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 50 государствах, включая Россию. По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в стране составило 2870 человек, выздоровело около 42 тыс., инфицировано свыше 79,8 тыс.