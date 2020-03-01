Собчак, Пивоваров и Чепель просят возобновить расследование убийства Листьева

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство. Об этом говорится в обращении журналистов, текст которого размещен на странице Собчак в соцсети Instagram .

25 лет без Владислава Листьева. Что известно об убийстве и расследовании дела

Листьев погиб от двух выстрелов 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице Москвы. Следователи связывали преступление с его деятельностью на посту гендиректора ОРТ (ныне Первый канал). В 2009 году следствие было приостановлено.

"Мы, Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель - журналисты, независимо друг от друга выпустившие фильмы-расследования об убийстве Влада Листьева, - обращаемся к главам Следственного комитета и Генеральной прокуратуры с призывом возобновить расследование дела об убийстве журналиста, - указано в обращении. - Мы знаем, что в апреле 2009 года следствие по уголовному делу было приостановлено. Но мы уверены, что у следователей достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд".

К 25-й годовщине гибели журналиста вышли несколько документальных фильмов с воспоминаниями коллег и друзей Листьева. Среди них - "Листьев. Новый взгляд" Чепеля, в рамках проекта "Осторожно, Собчак!" Сама Собчак сняла документальную ленту "Как Влад Листьев создавал новое телевидение, которое его и убило". Алексей Пивоваров представил фильм "25 лет спустя: кто убил главную звезду нового русского ТВ?".

В своем обращении журналисты указали, что при подготовке фильмов познакомились с большим количеством фактов, которые позволяют утверждать: виновники убийства "могут быть привлечены к ответственности".

"Мы - журналисты и не имеем права выносить суждения о виновности или невиновности конкретных лиц. Но мы уверены, что это обязаны, наконец, сделать компетентные органы и суд", - подчеркнули заявители.