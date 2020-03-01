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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Ливане выросло до десяти

Ранее министр просвещения и высшего образования республики Тарек Маджзуб объявил о решении прервать в профилактических целях занятия в средних школах, институтах и университетах до 8 марта

БЕЙРУТ, 1 марта. /ТАСС/. Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Ливане.

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"Число инфицированных выросло до десяти человек, все они помещены в госпиталь им. Рафика Харири при ливанском государственном университете", - говорится в заявлении Минздрава республики, переданном агентством Al-Wataniya. В нем отмечается, что восемь из 10 заразившихся опасной инфекцией являются ливанцами, прибывшими авиарейсами из Ирана. Помещены под карантин также один иранец и сирийская женщина.

В пятницу министр просвещения и высшего образования республики Тарек Маджзуб объявил о решении прервать в профилактических целях занятия в средних школах, институтах и университетах Ливана с 29 февраля по 8 марта. В этот период не будут работать также все дошкольные заведения.

Ранее правительство Ливана ввело временный запрет на въезд в страну граждан Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии, где распространился коронавирус.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 50 государствах, включая Россию. По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в стране составило 2870 человек, выздоровело около 42 тыс., инфицировано свыше 79,8 тыс.

Теги
ЛиванРаспространение коронавируса нового типа
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