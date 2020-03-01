В Италии число случаев заражения коронавирусом превысило 1,5 тыс.

РИМ, 1 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Италии к настоящему моменту достигло 1694, при этом 34 человека умерли. Об этом в воскресенье сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"На настоящий момент у нас 1694 зараженных, при этом около 51% находятся на карантине дома, то есть у них нет симптомов заболевания", - сказал Боррелли. Он уточнил, что 34 человека умерли, более 80 вылечились. Боррелли также сообщил, что 9% от общего числа заразившихся находятся в отделениях интенсивной терапии.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.