МЧС обеспечило безопасность во время празднования Масленицы по всей стране

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность во время празднования Масленицы по всей стране и не допустили чрезвычайных ситуаций. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства.

Там отметили, что инспекторы заранее организовали инструктажи по пожарной безопасности с организаторами мероприятий. Кроме того, "помимо контроля за соблюдением требований пожарной безопасности были проведены профилактические работы с гостями праздника об элементарных правилах безопасности", уточнили в пресс-службе.

Самые крупные мероприятия выпали на 29 февраля и 1 марта, когда практически в каждом городе страны проводились гуляния. "Непременным атрибутом всех гуляний считается проведение обряда сжигания чучела Масленицы, олицетворяющего зиму. Сжигание чучела подразумевает применение открытого огня, именно поэтому для обеспечения безопасности в местах проведения массовых гуляний организовано дежурство пожарных и инспекторов Госпожнадзора во всех субъектах РФ", - добавили в МЧС.