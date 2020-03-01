В NASA сообщили о снижении уровня загрязнение воздуха в Китае из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Спутники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (ЕКА) зафиксировали заметное снижение уровня загрязнение воздуха в Китае, что американские специалисты частично связывают с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило в пятницу космическое ведомство США.
Pollution monitoring satellites have detected significant decreases in nitrogen dioxide over China. There is evidence that the change is at least partly related to the economic slowdown following the outbreak of coronavirus. Learn more from @NASAEarth: https://t.co/2N9GB8hfnB— NASA (@NASA) March 1, 2020
"Если свидетельства того, что это изменение по крайней мере частично связано со снижением экономической активности в результате вспышки заболевания, вызванного коронавирусом", - говорится в распространенном заявлении NASA.
Управление опубликовало две схемы, на которых отображены данные о загрязнении, полученные спутниками. Первая отражает ситуацию с 1 по 20 января, до того как власти Китая начали вводить меры карантина, а вторая - с 10 по 25 февраля, когда ограничения уже действовали. Согласно NASA, снижение уровня выбросов сначала было зафиксировано в районе Уханя, где первоначально была зафиксирована вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания, а затем стало заметно над всей территорией страны.
Специалисты отмечают, что снижение уровня загрязнения в эти месяцы фиксировалось и ранее, поскольку на это время года приходятся отмечаемые в регионе выходные по случаю лунного Нового года. Однако в 2020 году показатели оказались значительно ниже, чем ранее - на 10-30%. Более того, после окончания выходных значительный рост загрязнения, как это обычно бывало ранее, не наблюдается. "В этом году снижение уровня [загрязнения] намного более значительное, чем в прошлые годы, и длится оно дольше", - отметила специалист Центра космических полетов NASA имени Годдарда Фей Лю. "Я не удивлена, поскольку многие города по всей стране приняли меры, направленные на то, чтобы свести к минимуму распространение вируса", - добавила она.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 50 государствах, включая Россию. По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в стране составило 2870 человек, выздоровело около 42 тыс., инфицировано свыше 79,8 тыс.