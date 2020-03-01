В Шотландии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Власти Шотландии сообщили в воскресенье о первом случае завоза на территорию региона коронавируса нового типа. По информации правительства этой административно-политической части Соединенного Королевства, болезнь, вызываемая коронавирусом, диагностирована у человека, вернувшегося из Италии.

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Таким образом, число случаев инфицирования в Великобритании достигло 36, причем о 13 из них было объявлено лишь в воскресенье. Помимо Шотландии по одному случаю зафиксировано также в Северной Ирландии и Уэльсе, все остальные 33 - в Англии, где подтверждены как минимум четыре случая передачи вируса на территории страны.

2 марта в канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит пройдет встреча чрезвычайного правительственного комитета Cobra по теме распространения коронавируса. В субботу правительство распространило приоритеты стратегии по сдерживанию вспышки вызываемого вирусом заболевания. Она предусматривает возможность отмены массовых мероприятий, несрочных операций, привлечение к оказанию медицинских услуг вышедших на пенсию врачей. Пока же основная рекомендация для населения - часто мыть руки и самоизолироваться при малейшем наличии заболевания.