Порядка 6,5 млн школьников напишут итоговые контрольные в 2020 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Почти 6,5 млн школьников напишут всероссийские проверочные работы в 2020 году, кампания начинается со 2 марта, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Второго марта в российских школах начинается проведение всероссийских проверочных работ (ВПР). В 2020 году их напишут около 6,5 млн школьников из примерно 37 тыс. школ", - говорится в сообщении. Для 4-7-х классов проверочные работы пройдут в штатном режиме, для 8-х и 11-х классов они будут проводиться по решению школы.

Расписание проведения проверочных работ на 2020 год для всех классов, кроме восьмых, предусматривает плавающие даты. Школы смогут сами выбрать удобный день в отведенном интервале: для 10-11-х классов - в течение одной недели, для 4-7-х классов - в течение двух недель.

Для каждой школы варианты работ по всем предметам и классам, кроме 8-х, станут индивидуальными, поскольку будут генерироваться автоматически из банка оценочных средств ВПР.

Иностранный и география

Первыми контрольные по иностранному языку и географии напишут одиннадцатиклассники со 2 по 6 марта. ВПР в 11-х классах проводятся для выпускников, не выбравших эти предметы для сдачи ЕГЭ. Работа по иностранному языку включает письменную и устную части. Обе выполняются на компьютере. Более 8 тыс. школ планируют провести ВПР по английскому языку, 1616 - по немецкому, 272 - по французскому.

Сама контрольная рассчитана на 65 минут и включает шесть заданий, проверяющих понимание прослушанного и прочитанного текста, грамматические и лексико-грамматические навыки. Участникам ВПР также будет предложено прочитать текст вслух и описать фотографию.

Проверочную работу по географии для 11-х классов планируют провести около 11,4 тыс. школ, для 10-х классов - 3858 школ. Данная ВПР включает в себя 17 заданий и рассчитана на 90 минут. В работе проверяется знание географических явлений, географических особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий, умение анализировать географическую информацию.

Итоговые контрольные

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в каждом классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Организация ВПР предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и критериев оценивания.