Комплексы "Деривация-ПВО" доставят для подготовки к параду

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", которые впервые покажут на параде Победы, и самоходные артиллерийские установки комплекса "Коалиция-СВ" доставляют в Москву для подготовки в параду по железной дороге, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, более 10 единиц перспективных образцов вооружения ракетных войск и артиллерии, войсковой ПВО уже отправлены с предприятий оборонно-промышленного комплекса для подготовки и участия в юбилейном параде Победы на Красной площади.

"152-мм самоходные артиллерийские установки 2С35 межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" и боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", которые впервые примут участие в параде, загружены на платформы и следуют в Подмосковье железнодорожным транспортом", - сообщили в Минобороны.

"Планируется, что техника прибудет на этой неделе", - утончили в военном ведомстве. Во второй декаде марта вся военная техника, входящая в состав механизированной колонны, будет сосредоточена в Подмосковном Алабино, где будут проводится тренировки к главному параду страны. С 15 марта будут проходить совместные тренировки в Алабинском гарнизоне. Всего их будет 15, а с 29 апреля начнутся прогоны на Красной площади

Как ранее рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, 225 единиц вооружения и военной техники, 24 новейших образца боевой техники будут продемонстрированы впервые. По его словам, это боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей "Тайфун".