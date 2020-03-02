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Управделами президента подготовило для госслужащих меню на время Великого поста

Список постных блюд будет меняться в течение всех семи недель

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Комбинаты питания Управления делами президента РФ с понедельника вводят в меню раздел блюд без мяса и молока на время Великого поста.

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Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, традиционно постные блюда будут подаваться в столовых и кафе в администрации главы государства, в Доме правительства, в зданиях парламента. "Повара комбинатов питания старалась подготовить полноценное и разнообразное меню для православных служащих и парламентариев, которые будут держать Великий пост", - отметила Крылова. По ее словам, список постных блюд будет меняться в течение всех семи недель, причем продукты выбираются в соответствии с православными канонами. Пресс-секретарь добавила, что постное меню лишь дополняет обычное, поэтому те, кто не соблюдает пост, смогут выбрать мясную и молочную пищу.

Постное меню будет состоять из нескольких десятков блюд. Так, на закуску предлагаются всевозможные салаты ценой от 30 рублей за порцию свекольной икры до 90 рублей за "салат фунчоза с овощами" и "салат из брокколи с помидорами черри и кукурузой". Самым дорогим супом по 85 рублей за порцию станет "картофельный с кальмарами", но в меню будут и "щи зеленые постные" за 50 рублей, и "борщ из квашеной капусты с черносливом и грибами" за 55 рублей, и "рассольник дальневосточный с морской капустой" за 70 рублей, и "суп турецкий из чечевицы с булгуром" за 70 рублей, и "суп русский с гречкой, грибами и овощами" за 65 рублей, и "суп-пюре из тыквы с ржаными гренками" за 50 рублей.

Составлен и обширный список горячих блюд, самым дешевым из которых будет "каша рисовая с изюмом постная" за 40 рублей. Повара обещают готовить также "тефтели из гречки с грибами и томатным соусом" (75 рублей порция), "цукини, запеченные с помидорами" (80 рублей), "запеканку картофельную с грибами (90 рублей), "биточек картофельный с соусом сальса" (50 рублей), "ватрушку картофельную с маринованными опятами" (70 рублей), "сотэ из чечевицы с паприкой и луком" (105 рублей), "запеканку из тыквы с яблоками" (70 рублей), "плов с кальмарами постный" (220 рублей).

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