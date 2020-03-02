В Италии продлили чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса

РИМ, 2 марта. /ТАСС/. Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте принял декрет, продлевающий срок действия мер по борьбе с распространением коронавируса. Как указывается в обнародованном в воскресенье заявлении пресс-службы правительства, 10 городов в северной области Ломбардия и один город в соседней Венето, где выявлены локальные вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, будут оставаться в полной изоляции до 15 марта.

Школы будут закрыты на всей территории Ломбардии, Венето, а также Эмилии-Романьи до 8 марта. Там отменяются все общественные мероприятия, включая спортивные. Исключение касается состязаний и матчей, которые проводятся без зрителей. Такие же меры касаются трех городов - Пезаро, Урбино (область Марке) и Савоны (область Лигурия). При этом допускается открытие культурных учреждений при обеспечении регулируемого небольшого потока посетителей. Не закрываются и горнолыжные курорты также с условием обеспечения перевозок на закрытых подъемниках ограниченного числа людей. В городах Бергамо, Лоди и Кремона (область Ломбардия), а также в Пьяченце (область Эмилия-Романья) по выходным должны быть закрыты крупные торговые центры. В Ломбардии остаются закрыты спортивные залы, бассейны, термы и центры красоты.

На всей территории страны предписывается строго придерживаться протокола министерства здравоохранения по сдерживанию распространения коронавируса, а также проводить специальную санитарную обработку транспорта и общественных мест. До 15 марта продлевается запрет на организованные школьные поездки. Работодателям рекомендовано переводить сотрудников на дистанционный режим работы.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 1,5 тыс., 34 человека умерли.

Локальные вспышки заболевания в Ломбардии в районе города Лоди под Миланом, а также в населенном пункте Во (область Венето) были зафиксированы 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены и в других северных областях - Пьемонте и Эмилии-Романье. Отдельные случаи зафиксированы почти во всех областях, включая столичную Лацио. В Риме, согласно решению французских властей, закрыли церковь Сан-Луиджи-деи-Франчези, принадлежащую Франции, после того как у ее священника был выявлен коронавирус. Он проходит лечение в Париже, куда прибыл на личном автотранспорте, проехав через зоны риска заражения на севере Италии.