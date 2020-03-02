Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

ТАСС, 2 марта. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.

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Об этом в понедельник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где, по последним данным, зарегистрировано около 67,1 тыс. случаев заболевания, 2803 человека умерли, выздоровели порядка 33,7 тыс. пациентов.