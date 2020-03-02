Фильм об обороне Диксона снимут участники экспедиции на внедорожниках по Арктике

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Участники экспедиции по Арктике, стартовавшей из Нового Уренгоя, планируют на внедорожниках добраться до Диксона (Красноярский край), чтобы снять фильм об обороне этого порта во время Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил организатор экспедиции Сергей Сайман.

Диксон - самый северный морской порт России и самый северный материковый населенный пункт в мире. В августе 1942 года его защитники отбили атаку германского тяжелого крейсера "Адмирал Шеер", тем самым сорвали планы гитлеровского командования нарушить советское судоходство по Северному морскому пути.

"Добрались до Дудинки. До Диксона еще около 700 км. Мы планируем снять серию фильмов об Арктике, в том числе об обороне Диксона в годы Великой Отечественной войны, единственного места за Уралом, где был бой с фашистскими захватчиками", - сказал Сайман.

Из Нового Уренгоя экспедиция вышла на трех машинах, но из-за неполадок одна вернулась назад. До Дудинки дошли два внедорожника с пятью членами экипажа. Маршрут пролегал через поселок Тазовский и Мессояхское месторождение.

По словам Саймана, теплая и снежная зима серьезно осложнила движение. Почти все дни бушевала сильная метель с мокрым снегом. Температура днем поднималась выше нуля, наста на пути не было, машины часто проваливались, приходилось много копать и вытаскивать автомобили с помощью лебедок. Маршрут от Дудинки до Диксона предстоит не менее сложный.