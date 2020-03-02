Первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в штатах Нью-Йорк и Род-Айленд

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Первые случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в американских штатах Нью-Йорк и Род-Айленд. Об этом заявили в воскресенье представители местных властей.

"Сегодня вечером мы узнали о первом подтвержденном случае заражения новым коронавирусом, или COVID-19, в штате Нью-Йорк", - говорится в заявлении губернатора Эндрю Куомо. Он пояснил, что речь идет о женщине в возрасте от 30 до 40 лет, "которая заразилась, когда ездила в Иран". По словам Куомо, пациентка "в настоящее время изолирована у себя дома".

"Как мы полагаем, вчера (в субботу - прим. ТАСС) мы выявили первый случай заражения коронавирусом в штате", - заявила губернатор Род-Айленда Джина Раймондо на пресс-конференции, которая транслировалась местными телеканалами. Директор здравоохранительного управления штата Николь Александр-Скотт уточнила, что заразился "человек в возрасте старше 40 лет, недавно вернувшийся из поездки в Европу, которая включала в себя посещение Италии, Франции и Испании". "Он сейчас находится в больнице", - добавила Александр-Скотт.

По данным телеканала Fox News, специалисты в штате также следят за состоянием 40 человек, которые ранее контактировали с указанным мужчиной.

Согласно оценкам газеты The New York Times, на территории США находятся более 80 человек, которые точно или предположительно заразились коронавирусом. В это число включены и те лица, которые уже полностью вылечились или выздоравливают.