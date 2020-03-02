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Распространение коронавируса нового типа

Токио не исключает объявления чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом

К настоящему времени в Японии зафиксировали 961 случай заражения

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Правительство Японии намерено ускоренно подготовить законодательство на случай стремительного распространения заражений новым коронавирусом, включая юридическую подготовку к возможному провозглашению чрезвычайной ситуации в стране. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Синдзо Абэ в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

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"Мы будем без промедления готовить законодательство на случай крупного расширения заражений, включая подготовку мер, связанных с возможным провозглашением чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Правительство, по словам премьера, разрабатывает сейчас также пакет дополнительной экономической помощи мелкому и среднему бизнесу в связи с распространением инфекции на сумму более 270 млрд иен (свыше 2,5 млрд долларов).

К настоящему времени в Японии отмечен 961 случай заражения новым коронавирусом, 12 человек умерли. Основная часть заразившихся - 705 - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа. Власти Японии в связи с этим объявили, что эвакуация людей с лайнера полностью завершена.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоРаспространение коронавируса нового типа
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