Власти Приморья сообщили, что у прибывших с лайнера Diamond Princess признаков болезни нет

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Состояние семи прибывших в Приморье россиян с круизного лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка нового коронавируса, удовлетворительное, признаков болезни нет, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Приморья.

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"Все граждане обследованы на наличие коронавирусной инфекции. Повышенной температуры у эвакуированных нет, катаральные проявления отсутствуют. Результаты исследования методом ПЦР в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные", - процитировала пресс-служба слова главы территориального Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской.

Состояние здоровья пациентов контролируют ежедневно, проводится повторное исследование материала в научно-исследовательском центре "Вектор".

Сейчас на карантине в Краевой клинической больнице №2 находятся шесть жителей Приморского края и один житель Омска. Они прибыли во Владивосток 23 февраля обычным авиарейсом, так как симптомы инфекционных заболеваний у них не проявлялись.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. В воскресенье лайнер покинула последняя группа членов экипажа, эвакуация была людей полностью завершена.