СМИ: в Малайзии экс-министр контактировал с зараженным коронавирусом

СИНГАПУР, 2 марта. /ТАСС/. По меньшей мере два высокопоставленных малайзийских чиновника - экс-министр и бывший замминистра - контактировали с инфицированным новым коронавирусом руководителем крупной государственной компании, членом совета директоров госфонда "Казанах". Об этом сообщает в понедельник новостной портал Malaysiakini .

По информации издания, мужчина участвовал в рабочем совещании, где присутствовали один из бывших министров и его заместитель. На фотографиях видно, как они стоят рядом и общаются.

Встреча проходила 27 февраля в одной из столичных гостиниц, и уже тогда у инфицированного были симптомы заболевания. Окончательный диагноз был вынесен 29 февраля. Имена чиновников и инфицированного представителя фонда не раскрываются.