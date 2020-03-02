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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Малайзии экс-министр контактировал с зараженным коронавирусом

Имена участников встречи не раскрываются

СИНГАПУР, 2 марта. /ТАСС/. По меньшей мере два высокопоставленных малайзийских чиновника - экс-министр и бывший замминистра - контактировали с инфицированным новым коронавирусом руководителем крупной государственной компании, членом совета директоров госфонда "Казанах". Об этом сообщает в понедельник новостной портал Malaysiakini.

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По информации издания, мужчина участвовал в рабочем совещании, где присутствовали один из бывших министров и его заместитель. На фотографиях видно, как они стоят рядом и общаются.

Встреча проходила 27 февраля в одной из столичных гостиниц, и уже тогда у инфицированного были симптомы заболевания. Окончательный диагноз был вынесен 29 февраля. Имена чиновников и инфицированного представителя фонда не раскрываются.

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МалайзияРаспространение коронавируса нового типа
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