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Распространение коронавируса нового типа

В США второй человек умер из-за заражения новым коронавирусом

Оба случая произошли в штате Вашингтон

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Власти штата Вашингтон зафиксировали второй случай смерти человека на территории США из-за заражения новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте здравоохранительного управления округа Кинг.

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Как следует из документа, специалисты "подтвердили четыре новых случая заражения COVID-19 среди жителей округа". Общее число случаев в штате выросло до 13. "Сегодняшние результаты также включают в себя новый летальный исход из-за COVID-19, их общее число в округе Кинг выросло до двух", - отметили представители управления. По их словам, три пациента в возрасте от 70 до 90 лет находятся в тяжелом состоянии.

В субботу американские власти объявили, что в штате Вашингтон имел место первый в стране случай смерти человека из-за заражения коронавирусом.

Согласно оценкам газеты The New York Times, на территории США находятся более 80 человек, которые точно или предположительно заразились коронавирусом. В это число включены и те лица, которые уже полностью вылечились или выздоравливают.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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