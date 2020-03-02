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Распространение коронавируса нового типа

Более 90 стран ограничили въезд из Южной Кореи из-за коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в этой стране достигло 4212

СЕУЛ, 2 марта. /ТАСС/. В общей сложности 93 страны в той или иной мере ограничили въезд из Республики Корея из-за опасений проникновения коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы южнокорейского МИД.

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По состоянию на утро понедельника 37 стран полностью запретили въезд южнокорейцам и иностранцам, посещавшим Южную Корею в последние две недели, отмечает внешнеполитическое ведомство. За последние сутки в число таких стран вошли Турция, Лаос и Ангола. Еще 43 страны, а также ряд регионов Китая, ужесточили карантинные меры, которые требуют обязательного помещения всех прибывающих из Республики Корея в 14-дневный карантин.

При этом МИД призывает зарубежные страны воздержаться от введения "чрезмерных ограничений" на въезд южнокорейцев.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея в понедельник увеличилось на 476, достигнув 4212. Число умерших выросло на четыре, составив 22 человека. Большинство случаев заражения зафиксированы в городе Тэгу (377 новых случаев) и соседней провинции Кёнсан-Пукто (68 новых случаев). Отмечается, что более половины новых случаев заражения произошло среди адептов религиозной секты Синчхончжи.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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