Поезд с туристами из 12 стран прибыл в Бурятию в рамках поездки "Зимняя сказка"

УЛАН-УДЭ, 2 марта. /ТАСС/. Туристический поезд Zarengold ("Царское золото") с путешественниками из 12 стран прибыл в Бурятию в рамках туристической поездки "Зимняя сказка", стартовавшей 23 февраля из Москвы. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Туристы, следующие в поезде "Царское золото", прибыли сегодня утром в Улан-Удэ и отправились в путешествие по Бурятии", - сказали в пресс-службе.

Более 90 туристов из 12 стран - Франции, США, Австралии, Нидерландов, Германии, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Италии, Венгрии, Канады и Японии - познакомятся с культурой и национальными традициями народов, проживающих в Бурятии, в том числе посетят старообрядческое село Тарбагатай. Путешественники смогут отведать бурятское национальное блюдо - буузы, побывают в центре традиционного буддизма в России - Иволгинском дацане. До прибытия в Бурятию иностранные туристы уже посетили Иркутск, Красноярск, Екатеринбург.

Проект осуществляется "Федеральной пассажирской компанией" от ОАО "РЖД" совместно с германской компанией "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" (Lernidee Еrlebnisreisen GmbН) и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) при поддержке Ростуризма для популяризации железнодорожного туризма в России и, в частности, на Дальнем Востоке.

Как пояснил исполнительный директор "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" Нурлан Мукаш, цель проекта - показать иностранцам "русскую зимнюю сказку", чтобы путешественники получили впечатления от посещения городов в Центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке.

"Это красивый проект, наше агентство поддерживает его и другие начинания нашего партнера компании "Лернидее", - приводит пресс-служба слова гендиректора АНО АПИ Леонида Петухова. - Мы уверены, что благодаря таким инициативам дается новое развитие туризма, потому что это не только "собрать поезд", а еще и экскурсии с местными гидами, посещение концертных залов и музеев. Туристы остаются ночевать в городах, то есть получают прибыль гостиницы, рестораны, а, следовательно, развивается и туристическая инфраструктура".

О сотрудничестве

Компания "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" из Берлина на протяжении почти 35 лет организовывает поездки на туристических спецпоездах по всему миру, одним из ключевых направлений деятельности с момента основания компании в 1986 году являются туристические поездки в Россию. Компания планирует привлечь 1,36 млрд рублей в развитие туризма на Дальнем Востоке и в Арктике. В середине января 2020 года соответствующее соглашение подписано компанией с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.