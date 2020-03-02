Россиян ожидают длинные выходные в марте

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье. Вторая неделя марта, следующая за праздничными выходными, будет сокращенной - с 10 по 13 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

"В связи с празднованием Международного женского дня, которое выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 9 марта, понедельник. Таким образом, россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 10 по 13 марта", - пояснили в Роструде.

В Роструде напомнили, что следующие длинные выходные будут в мае: с 1 по 5 число в связи с Днем труда и с 9 по 11 по случаю празднования Дня победы в Великой Отечественной войне.